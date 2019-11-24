كشف أسباب حرائق شارعي النهر والرشيد وإعتقال متهمين بها

2019/11/24 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مـديـريـة الــدفــاع المــدنــي ان اغـلـب الــحــرائــق الـتـي نـشـبـت في كـشـفـت شــارعــي الـنـهـر والــرشــيــد وسـاحـة الـخـلانـي "مـفـتـعـلـة"، مـشـيـرة الــى ان بـعـضـهـا حــدث مــرتــين او اكــثــر في البناية الواحدة.

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