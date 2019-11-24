أحمد الخميسي - الشيف - شارب - .. طريقة اعداد الثورة

2019/11/24 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الخميسي أما عن " الشيف" أو كبير الطباخين فهو دكتور جين شارب، أستاذ العلوم السياسية الأمريكي الذي يقدم لنا في كتابه "من الديكتاتورية إلى الديمقراطية" طريقة اعداد الثورة، بحيث يتم استثمار الغضب الشعبي قبل أن يصبح وعيا وتفريغه وحرفه عن الأهداف الحقيقية، لكي تصب نتائج الثورات في صالح القوى الرأسمالية مجددا.الأستاذ جين شارب أنشأ عام 1983 مؤسسة " ألبرت أينشتين" لدراسة النضال السلمي وسيلة للتخلص من الظلم في الع......

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