استشهاد وإصابة عشرات المتظاهرين في بغداد وذي قار وكربلاء

2019/11/24 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد ناشطون مدنيون في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، اليوم الأحد، بما شهدته ليلة أمس من أحداث خلال التظاهرات التي تشهدها هذه المحافظات، مؤكدة سقوط عدداً من الشهداء والجرحى بين صفوف المتظاهرين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع الذي واجهت به القوات الأمنية المتظاهرين.

وقال الناشطون وكذلك صوراً ومقاطع فيديو تابعتها "الغد برس"، إن "القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وسط عمليات كر وفر، قبل أن تتمكن القوات من استعادة جسر الأحرار ودفع المتظاهرين إلى ساحة الوثبة القريبة من الجسر".

وأكدوا أن "المواجهات أسفرت عن سقوط شهيد وإصابة ما يزيد على 10 متظاهرين".

وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار، أكدوا شهود عيان ومصادر طبية بـ"استشهاد اثنين من المتظاهرين وإصابة 27 آخرين بجروح، فضلاً عن إصابة 10 متظاهرين بحالة اختناق في اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية".

وأشاروا إلى أن "الاشتباكات تجددت بين القوات الأمنية ومئات المتظاهرين في شوارع وساحات رئيسية وسط مدينة كربلاء"، مبينين أن "المتظاهرين قاموا برشق قوات الأمن التي تقف خلف الحواجز التي تؤدي إلى مجمع المباني الحكومية بالحجارة، ما دفع قوات الأمن إلى الرد بنفس الطريقة".

وأكدوا "وقوع عدة إصابات في صفوف الطرفين".

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