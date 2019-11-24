قطع طرق وجسور وشل الحركة مع باقي المحافظات.. الموقف الأمني في البصرة بالصور

2019/11/24 | 09:07

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بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، عن الموقف الأمني في المحافظة صباح اليوم، بعد التطورات التي شهدتها المحافظة فجر اليوم، وصباحه، بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين قطعوا الطريق المؤدية إلى ميناء خور الزبير ومعمل الحديد والصلب والاسمدة وميناء أم قصر من جهة خور الزبير غربي البصرة".

وأضاف، أن المتظاهرين "قطعوا طرقاً نفطية من قبل المتظاهرين في قضاء الزبير غربي البصرة بالرغم من محاولات القوات الأمنية فتح تلك الطرق باستخدام الذخيرة الحية، والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع".

وأشار المصدر الى "قطع كافة الطرق والجسور التي تربط مركز البصرة بالأقضية النواحي، حيث تم قطع الطرق التي تربط مدينة البصرة ببقية الاقضية والنواحي من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية".

ولفت إلى أن "المتظاهرين سيطروا على 3 جسور في البصرة بعد مواجهات مع القوات الامنية وهي جسر خالد وجسر الكزيزة والجسر الإيطالي".

وتابع المصدر، أن "طريق بصرة فاو جنوبي البصرة قطع من قبل متظاهرين، بالإضافة الى الطرق بين محافظتي البصرة وميسان وشل الحركة بين المحافظتين، وبين مركز البصرة وبقية محافظات العراق بالكامل بعد سيطرة المتظاهرين على جسر الكزيزة بالكامل".

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