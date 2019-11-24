شرطة صلاح الدين لـ

2019/11/24 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صلاح الدين

كشفت شرطة صلاح الدين عن تمكنها من العثور على مختلف الأسلحة والأعتدة خلال عملية تفتيش واسعة في قضاء الشرقاط شمال صلاح

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