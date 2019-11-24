نصيف: قانون

2019/11/24 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بينت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الاحد، ان معظم القوانين العقابية تم تحديثها من خلال تشريع قانون من اين لك هذا،

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