محمد الحنفي - قضيت بما كان يقضي به... الشهيد المهدي...

2019/11/24 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي قضيت...في حق الحركة...وما كان لي...أن أقضي...بما لم يكن...قد قضى به...الشهيد المهدي...في حق الحركة...لأن الالتزام...بخط الشهداء...بخط الشهيد المهدي...فيه حفاظ...على الحركة...فيه التزام...بخط الحركة...فيه تجنب...لتحريف المسار...فيه التماس...بالالتزام...بما يقتضيه الإقناع...والاقتناع...بتحرير الشعب...بفرض...د......

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