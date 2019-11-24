2019/11/24 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_الحنفي قضيت...في حق الحركة...وما كان لي...أن أقضي...بما لم يكن...قد قضى به...الشهيد المهدي...في حق الحركة...لأن الالتزام...بخط الشهداء...بخط الشهيد المهدي...فيه حفاظ...على الحركة...فيه التزام...بخط الحركة...فيه تجنب...لتحريف المسار...فيه التماس...بالالتزام...بما يقتضيه الإقناع...والاقتناع...بتحرير الشعب...بفرض...د......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - قضيت بما كان يقضي به... الشهيد المهدي...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - قضيت بما كان يقضي به... الشهيد المهدي...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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