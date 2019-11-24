2019/11/24 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، توجيه طائرات عراقية ضربة جوية لأوكار تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد ل المركز الخبري ان “طائرات F-16 العراقية وجهت ضربة جوية، أسفرت عن تدمير وكر لعصابات داعش ضمن قاطع عمليات صلاح الدين”.وبينت ان الضربة أسفرت عن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاتلات عراقية تقصف وكراً لداعش في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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