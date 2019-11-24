اطلاق رصاص حي في البصرة ومتظاهرون يقطعون جسوراً

2019/11/24 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة البصرة، اليوم الاحد، باطلاق القوات الامنية الرصاص الحي على المتظاهرين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان المحتجين قطعوا الطرق بين قضاء الزبير غربي البصرة ومركز المحافظة بالكامل، مبينا ان القوات الامنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في قضاء الزبير.

وتابع ان المتظاهرين قطعوا الطريق المؤدي الى ميناء خور الزبير ومعمل الحديد والصلب والاسمدة وميناء ام قصر من جهة خور الزبير غربي البصرة، كما قطعوا شارع بغداد وسط المحافظة ويتمركزون الان في تقاطع التربية.

ونوه المصدر الى ان المتظاهرسن سيطروا على 3 جسور في البصرة بعد مواجهات مع القوات الامنية وهي جسر خالد وجسر الكزيزة والجسر الايطالي.

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