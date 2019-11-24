طائرة F16 عراقية توجه ضربة لـ ’’وكر داعشي’’ في صلاح الدين وتقتل من فيه

2019/11/24 | 09:39

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بغداد اليوم-صلاح الدين

‏أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، أن طائرات ال F_16 العراقية وجهت ضربة جوية، أسفرت عن تدمير وكراً لعصابات داعش الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طائرات ال F_16 العراقية وجهت ضربة جوية، أسفرت عن تدمير وكراً لعصابات داعش الإرهابي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".

وأضافت، أن "الضربة اسفرت عن مقتل الإرهابيين المتواجدين داخل الوكر التابع لعصابات داعش".





بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل بناية في شارع الرشيد وسط بغداد، فيما قالت إن فرق الاطفاء "تلاقي صعوبات كبيرة" خلال توجهها لإخماد حريق آخر قرب جسر الأحرار بسبب "المخربين الم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت، بان ضابطا وجنديين اثنين اصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة على دورية أمنية جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم )، ان "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش جنوب

بغداد اليوم - بغداد

أكدت القيادات الأمنية في محافظة كربلاء، السبت، على ضرورة حماية المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.

وقالت قيادة شرطة كربلاء في بيان، إن "اجتماعا أمنيا موسعا ترأسه قائدي عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي و

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