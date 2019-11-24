آبل تطلق مجموعة جديدة من أغطية الحماية لهواتف iPhone 11

2019/11/24 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت آبل مجموعة جديدة من أغطية الحماية لهواتف iPhone 11 بعدة نماذج وميزات، لم تطرح في هذه الإكسسوارات من قبل.

وأضافت آبل لهذه الأغطية زرا يشغل

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