2019/11/24 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات F_16 العراقية توجه ضربة جوية لعصابات "داعش" ضمن قاطع عمليات صلاح الدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 09:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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