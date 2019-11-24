المرصد العراقي يطالب الاتصالات بالكف عن اجراءات تهدد حرية التعبير

2019/11/24 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداددعا المرصد العراقي للحريات الصحفية ، هيئة الاعلام والإتصالات الى التوقف عن اجراءاتها باغلاق مكاتب عدد ‏من القنوات الفضائية العراقية،التي تعد عملها مخالفا لمعايير البث المعتمدة لديها.‏

واكد المرصد في بيانان تلك الاجراءات تمثل تهديدا لحرية التعبير التي ‏يكفلها الدستور العراقي وتقرها مواثيق العمل الصحفي “.‏

وعبر عدد من العاملين في قنوات فضائية للمرصد العراقي للحريات الصحفية عن ‏قلقهم البالغ إزاء هذه الخطوة التي تشكل تهديدا لمصير مئات العاملين في تلك القنوات.‏

وعلم المرصد ان “في مقدمة تلك القنوات دجلة والشرقية وعدد من الفضائيات ‏المحلية التي لها مكاتب في بغداد والمحافظات”.

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