حالات اختناق بمستشفى الحبوبي وقطع طرق وجسور في البصرة والنجف

2019/11/24 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / النجف،البصرة،ذي قارقطع متظاهرون صباح اليوم الجسر الايطالي الذي يربط مركز المدينة بقضاء شط العرب .بعد الاعلان عن اضراب عن الدوام الرسمي في المحافظة ،فيما اصيب عشرات المرضى بحالات اختناق بمستشفى الحبوبي بمدينة الناصرية جراء قنابل الغاز .

واضاف مراسل “كلكامش برس “،ايضا بان البصرة شهدت الاحد انتشارا امنيا مكثفا في الشوارع والتقاطعات تحسبا لاية حالة طارئة .

وقام متظاهرون باحراق الاطارات في عدد من الشوارع والطرق المؤدية الى الشركات والحقول النفطية فيما دعا متظاهرون محتجون الى الاضراب في الدوائر والمدارس احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

الى ذلك افاد مراسل “كلكامش برس “بقطع متظاهرين طرق وجسر في المحافظة تاكيدا على الاضراب العام الذي كان قد دعي اليه في وقت سابق .

من جهته قال مراسل “كلكامش برس” في ذي قار ،نقلا عن مصدر طبي، تسجيل حالات اختناق بين المرضى والأطفال في مستشفى الحبوبي العام في الناصرية قبل قليل.وقال المصدر، لـ”كلكامش برس”، بأن “قوات الشغب قد ضربت المتظاهرين بالغاز قرب مستشفى الحبوبي العام مما تسبب بحالات اختناق لدى المرض حيث تم نقل عدد منهم الى مستشفى بنت الهدى، سيما الأطفال الخدج”.وأوضح المصدر، بأن “المواجهات لا تزال حتى الآن قرب بهو البلدية، بعد هدوء نسبي استمر لأقل من ساعة على اثر مواجهات جسر الزيتون”.

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