واشنطن تدعو مواقع التواصل الاجتماعي لحجب صفحات القادة الإيرانيين وتصفهم بـ(المنافقين)

2019/11/24 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا المبعوث الأمريكي لشؤون إيران برايان هوك، اليوم الأحد، شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، وهي فيسبوك وإنستغرام وتويتر لحجب الصفحات التابعة للقادة الإيرانيين.

واتهم هوك في بيان له، القيادة الإيرانية بـ "النفاق"، مشيرا إلى أن "النظام الإيراني… يقطع الإنترنت، بينما تواصل الحكومة استخدام كافة الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن "أحد الأمور التي ندعو إليها الشركات مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر، هو حجب صفحات المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني، حتى يعيدوا خدمة الإنترنت إلى شعبهم".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران بالرقابة على الإنترنت بعد قطعه لعدة أيام على خلفية استمرار الاحتجاجات ضد زيادة أسعار الوقود في البلاد.



وفرضت عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، متهمة السلطات الإيرانية بقطع الإنترنت من أجل "قمع الاحتجاجات"

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