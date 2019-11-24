2019/11/24 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حظيت الوظائف في صناعة النفط والتصميم الداخلي وتكنولوجيا النانو بشعبية كبيرة في عام 2019.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 وظيفة أكثر شعبية بأميركا في 2019 ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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