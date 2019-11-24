20 وظيفة أكثر شعبية بأميركا في 2019

2019/11/24 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت الوظائف في صناعة النفط والتصميم الداخلي وتكنولوجيا النانو بشعبية كبيرة في عام 2019.

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