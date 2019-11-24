نائب عن صادقون يعتبر زيارة بنس خرقاً للسيادة العراقية ويطالب بـ ’’محاسبة الخارجية’’

2019/11/24 | 10:39

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بغداد اليوم-بغداد

عد النائب عن كتلة صادقون، في مجلس النواب، النائب عدي عواد، الأحد (24 تشرين الثاني، 2019) زيارة بنس خرقاً للسيادة العراقية ويطالب بـ ’’محاسبة الخارجية’’.

وطالب العواد، في بيان، بـ"محاسبة وزارة الخارجية العراقية لتكرار خرق سيادة العراق من قبل الامريكين"، مبينا ان "وزارة الخارجية في حالة نوم عميق ولا تمثل العراقيين ويجب محاسبتها ".

وكان ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، أدان السبت (23 تشرين الثاني 2019) زيارة نائب الرئيس الاميركي مايك بنس للعراق.

وذكر بيان، أورده المكتب الإعلامي لائتلاف النصر، انه يدين "الزيارة المخلة بالسيادة والتي قام بها نائب الرئيس الاميركي مايك بنس".

وأضاف، ان الائتلاف "يُذكِر أن بغداد هي عاصمة العراق وليست أربيل".

واعرب عن رفضه "قبول الحكومة العراقية بترتيبات هذه الزيارة التي اقتصرت على قاعدة عين الاسد واربيل "، مشيرا الى أن "قضايا السيادة الوطنية ليست ملكا لاحد ليضحي بها، وكان الاولى رفض الزيارة ان لم تراع سيادة الدولة العراقية".

وفي وقت سابق من يوم أمس، كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تفاصيل زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى العراق.

وقال المكتب في بيان، إن "بنس قام بزيارة متفق عليها الى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية في إطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش"، مبينا أن "من المتفق عليه ان يقوم بزيارة اربيل أيضا".

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن زيارة الأخير لقوات بلاده في العراق، وزيارته إلى إقليم كردستان.

وذكر بيان المكتب أن "نائب الرئيس الأمريكي وصل في وقت مبكرمن صباح السبت إلى

بغداد اليوم- ميسان

تجددت التظاهرات في محافظة ميسان، صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، للمطالبة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وقال مصدر أمني في ميسان، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهري

بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، عن الموقف الأمني في المحافظة صباح اليوم، بعد التطورات التي شهدتها المحافظة فجر اليوم، وصباحه، بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظا

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