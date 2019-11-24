حرق ديوان الوقف الشيعي في الناصرية

2019/11/24 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الاحد، عن قيام محتجين متظاهرين بحرق ديوان الوقف الشيعي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر لشفق نيوز ان المتظاهرين في قضاء سوق الشيوخ قطعوا الطريق الرئيس الرابط بين القضاء والناصرية وقاموا بحرق الإطارات.

وتابع ان متظاهرين يحاصرون الآن شركة نفط ذي قار وحقل كطيعة النفطي، لافتا الى إعادة فتح جسر السريع والزيتون.

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