الصناعة توقع عقدين مع شركة تركية لأستثمـار معملـي سمنـت في نينوى والانبار

2019/11/24 | 10:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية، في وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، توقيعها عقدين مع شركة بارتنر تكنيك التركية لاستثمار معمل سمنت حمام العليل القديم والجديد ومعمل سمنت الفلوجة الابيض.

وذكر مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة بارتنر تكنيك التركية من الشركات العريقة والرصينة في مجال صناعة السمنت ولديها أستثمارات بهذه الصناعة في عدة دول عربية واوربية".

وأشار الى أن "الشركة عرضت عدد من معاملها الـ (18) كفرصة أستثمارية وفق قانون الشركات العامة المرقم 22 لسنة 1997 وشكلت بموجبه لجنة لدراسة العروض بعد اعلان الفرص الأستثمارية لتلك المعامل لإختيار أفضل العروض وأختيار شركات رصينة فنية متخصصة بصناعة السمنت يمكنها النهوض بواقع هذه المعامل".

وأكد الخفاجي أن "المباحثات بين الجانبين أستمـرت لأكثر من 6 أشهر".

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