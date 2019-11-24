الرافدين يعيد افتتاح فرع الحدباء في الموصل لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين

2019/11/24 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن اعادة افتتاح فرع الحدباء في محافظة نينوى لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنه "تم اعادة افتتاح فرع الحدباء بعد تأهيله وباشر باستقبال الزبائن لعرض نشاطاته المصرفية للمواطنين والموظفين".

واضاف، ان "افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية وتخفيف العبء عن الموظفين عند استلام رواتبهم كما سيسهم بتوفر السيولة النقدية وترويج كافة المعاملات المصرفية الاخرى".

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