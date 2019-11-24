رابطة المصارف الخاصة تقيم دورة «إختبارات الضغط»

2019/11/24 | 10:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاحد، دورة "إختبارات الضغط" بالتعاون مع البنك المركزي ومجموعة الجهود المشتركة.

وشارك في الدورة، التي ستستمر لخمسة أيام، 26 متدرباً مثلوا عدداً من المصارف الحكومية والخاصة.

وسيحصل المشاركون فيها على شهادة مشاركة من رابطة المصارف الخاصة العراقية والبنك المركزي العراقي ومجموعة الجهود المشتركة.

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