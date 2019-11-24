2019/11/24 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مكتب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الأحد، تفاصيل زيارة الأخير إلى العراق يوم أمس.

وذكر المكتب، في بيان ، إن “نائب الرئيس الأمريكي وصل في وقت مبكر من صباح الأمس، إلى قاعد الأسد الجوية حيث أستمع هناك إلى موجز لقائد قوة المهام المُشتركة حول عملية العزم الصلب”، لافتا إلى أنه “أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي”.

وأضاف البيان، أنه “عَقِب ذلك، قدم نائب الرئيس وجبة عيد الشُكر للجنود الأمريكيين المُتمركزين في قاعدة الأسد الجوية وألقى خطاباً لهم”.

وتابع، أنه “في وقت لاحق، واصل نائب الرئيس الأمريكي جولته متوجهاً إلى مطار أربيل الدولي لعقد إجتماع ثنائي مع رئيس حكومة إقليم كردستان، ومن ثم ألقى نائب الرئيس خطاباً الى الجنود الأمريكيين المتمركزين هناك وقدم لهم وجبة عيد الشُكر”.

وبين، أن “نائب الرئيس الامريكي عاد مساء الأمس، إلى العاصمة واشنطن”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب نائب الرئيس الاميركي يكشف تفاصيل زيارة بنس إلى العراق) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب نائب الرئيس الاميركي يكشف تفاصيل زيارة بنس إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).