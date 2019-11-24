متظاهرون يحرقون دائرة الوقف الشيعي في الناصرية

2019/11/24 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارأفاد مراسل “كلكامش برس” اليوم الأخد، بأن متظاهرين غاضبين احرقوا مبنى مديرية الوقف الشيعي، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال المراسل، إن متظاهرون غاضبين احرقوا قبل قليل مبنى مديرية الوقف الشيعي في مدينة الناصرية، وسط انباء بسقوط قتيل بين صفوف المحتجين.

وأضاف، أن المحتجين اقتحموا الدائرة وأحرقوها بعد على خلفية الاحداث التي شهدتها المدنية ليلة أمس وراح ضحيتها العشرات من المعتصمين بين قتيل وجريح.

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