2019/11/24 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية: موازنة 2020 ستختلف عن الأعوام السابقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 10:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

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