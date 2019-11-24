2019/11/24 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار, اليوم الأحد، الحكومة إلى وضع سلم جديد لرواتب موظفي القطاع العام.

وقال العطار في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "سلم الرواتب المعمول به يتناسب مع الوضع المعاشي والاقتصادي قبل 20 عام", مبينا أن "هناك زيادة كبيرة في العرض والطلب مما يتوجب تعديل سلم الرواتب الوظيفي".

ولفت إلى "أهمية تطبيق برنامج جديد لسلم الرواتب من أجل استفادة أكبر من شريحة الموظفين الحكوميين لتفادي زيادة الفقر وعدم السيطرة على صعوبة تكاليف الحياة".

وبين العطار أن "سلم الرواتب الحالي مضر بالطبقة المتوسطة"، مؤكدًا أن "تعديل الرواتب يساعد على النهوض باقتصاد البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العطار: سلم الرواتب الحالي مضر بالطبقة الوسطى ويناسب الوضع قبل 20 عاماً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العطار: سلم الرواتب الحالي مضر بالطبقة الوسطى ويناسب الوضع قبل 20 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).