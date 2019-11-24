صادقون النيابية تطالب بمحاسبة وزير الخارجية لتكرار خرق سيادة العراق

2019/11/24 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب النائب عن كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، اليوم الاحد، بمحاسبة وزارة الخارجية لتكرار خرق سيادة العراق من قبل الامريكان.

وقال عواد في بيان تلقته، "الغد برس" اننا "نطالب بمحاسبة وزارة الخارجية العراقية لتكرار خرق سيادة العراق من قبل الامريكان".

وبين ان "الوزارة في حالة نوم عميق ولا تمثل العراقيين ويجب محاسبتها".

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