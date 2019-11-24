بعد ليلة دامية.. احتجاجات كبيرة في ذي قار وإضرام في بعض الطرق وقطعها(فيديو)

2019/11/24 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم متظاهري محافظة ذي قار، صباح اليوم الأحد، على قطع الطرق في بعض مناطق المحافظة وإضرام النيران في الإطارات.وافاد مصدر أمني، الاحد ، بأن المتظاهرين في محافظة الناصرية أضرموا النار في مبنى الوقف الشيعي وسط المحافظة.وأشار الى أن “المتظاهرين في قضاء سوق الشيوخ قطعوا الطريق الرئيس الرابط بين القضاء والناصرية، بعد حرق الإطارات […]

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