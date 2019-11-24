نائب يطالب بمحاسبة وزارة الخارجية على خلفية خرق السيادة العراقية

2019/11/24 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالب النائب عدي عواد، بمحاسبة وزارة الخارجية لتكرار خرق السيادة العراقية.

وقال عواد في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه، اليوم الاحد، انه

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