أرقام مثيرة عن النفط السوري

2019/11/24 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل شرق سوريا موقعاً إستراتيجياً بالمنطقة والعالم ليس لاحتوائه على الاحتياطي النفطي لهذا البلد فقط، بل لأنه بوابة وعقدة تواصل ربط كل من تركيا بالعالم العربي وإقليم كردستان العراق الغني بالنفط وإيران بالغرب.وبالتالي قد

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