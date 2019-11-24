العطار يدعو إلى وضع سلم جديد لرواتب موظفي القطاع العام

2019/11/24 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس الأعمال الوطني غدير العطار, الأحد، الحكومة العراقية إلى وضع سلم جديد لرواتب موظفي القطاع العام.

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