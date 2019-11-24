النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق عددٍ من المسؤولين المحليين في ذي قار

2019/11/24 | 11:10

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة، الاحد (24 تشرين الثاني 2019)، تفاصيل صدور أوامر استقدام وأحكام إدانة بحق عدد من مديري ا...





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