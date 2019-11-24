العراق يحصّن حدود الأنبار ونينوى مع سوريا

2019/11/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقامت قوات شرطة الحدود تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع عمليات التهريب أو تسلسل الارهابيين.

وقالت وكالة الانباء الرسمية ان "قيادة قوات شرطة الحدود شرعت بإقامة تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظتي نينوى والانبار لمنع عمليات التهريب أو تسلسل الارهابيين".

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