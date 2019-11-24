2019/11/24 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ خاص:

بلغ حجم انفاق العراق خلال التسعة اشهر الماضية، 66.4 تريليون دينار بينما وصلت ايراداته إلى 73.2 تريليون دينار، وفقا لوثيقة صادرة من وزارة المالية.

توزع حجم الانفاق إلى قسمين الأول الموازنة التشغيلية والتي بلغ 57.07 تريليون دينار، والثانية الموازنة الاستثمارية وبلغت 9.3 تريليون دينار.





9.2 تريليون دينار هو مقدار الزيادة بحجم الانفاق عن نفس الفترة من العام 2018 والتي بلغ فيها حجم الانفاق 57.2 تريليون دينار.





الموازنة التشغيلية بلغ فيها حجم الرواتب وهو المقدار الأعلى، 30 تريليون دينار، بينما اكثر الوزارات انفاقا هي المالية بمبلغ 18.1 تريليون دينار وبعدها الداخلية بمبلغ 7.9 تريليون دينار ومن ثم حكومة إقليم كردستان بمبلغ 4 تريليون دينار.





اما بالنسبة للموازنة الاستثمارية فكانت الرقم الأعلى من حصة وزارة النفط والذي بلغ 7.4 تريليون دينار وهو نسبة استخراج النفط وتطوير الحقول النفطية والتي تذهب للشركات الأجنبية ضمن جوالات التراخيص النفطية وبعدها تأتي محافظة البصرة بمبلغ 485.9 مليار دينار.





اما الإيرادات المالية فقسمت إلى 67,4 تريليون دينار هي من النفط والثروات المعدنية، و1.8 تريليون دينار هي من الضرائب على الدخول والثروات، و 1,2 تريليون دينار هي من الضرائلب السلعية ورسوم الإنتاج و662.4 مليار دينار من الرسوم و434.6 مليار دينار أرباح القطاع العام و1.5 تريليون دينار إيرادات أخرى.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفاق العراق يزداد 9.2 تريليون دينار خلال الربع الثالث مقارنة بالعام 2018) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفاق العراق يزداد 9.2 تريليون دينار خلال الربع الثالث مقارنة بالعام 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).