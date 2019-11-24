البصرة خارج سيطرة الحكومة.. والمتظاهرون يقطعون الطرق المؤدّية إليها

2019/11/24 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق تمكّن المتظاهرون في #البصرة، صباح اليوم الأحد، من قطع الطرق والجسور الرئيسة في المحافظة، إضافةً لقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية والميناء.مصادر أمنية قالت لـ”الحل العراق”، […]

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