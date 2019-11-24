2019/11/24 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجز أموال محافظ بابل المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجز أموال محافظ بابل المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).