2019/11/24 | 11:21

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مجلس نينوى ينتخب نجم الجبوري محافظا بعد حصوله على 23 صوتاً

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مجلس نينوى ينتخب نجم الجبوري محافظا بعد حصوله على 23 صوتاً

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