انتخاب الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظًا لنينوى بدلًا عن المرعيد

2019/11/24 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، الأحد، بأن مجلس المحافظة عقد جلسته التي خصصها للتصويت على المحافظ الجديد خلفاً للمقال منصور المرعيد.وقال المصدر في حديث لـ “يس عراق”، إن “مجلس محافظة نينوى صوّت على الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً بالأغلبية بـ 23 صوتاً”.

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