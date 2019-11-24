التمييز: الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من المحسوبين على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية

2019/11/24 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت محكمة التمييز الاتحادية، الأحد، اعتبار الأفعال المخالفة للقانون المرتكبة من قبل بعض “المحسوبين” على المتظاهرين لا تشكل جرائم إرهابية، إنما تنظر بحسب قانون العقوبات النافذ.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا بتاريخ 24/11/2019 اعتبرت بموجبه الافعال التي ترتكب خلاف القانون من (بعض المحسوبين) على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بحسب ظروف وأدلة كل جريمة”.

وأضاف المجلس: “ولا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل (بتحقيق غايات إرهابية) حسب نص المادة ( 1 ) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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