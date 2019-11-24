2019/11/24 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بانتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى.وقال المصدر لمركز الخبري الوطني ان مجلس محافظة نينوى عقد اجتماعاً، وقرر خلاله انتخاب نجم الجبوري محافظا لنينوى بعد انتخابه من قبل ٢٣ عضواً.يشار الى ان نجم الجبوري سبق له ان تولى منصب قائد عمليات نينوى.هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتخاب محافظ جديد لنينوى المركز الخبري الوطني.

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