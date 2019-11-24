2019/11/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريباته في الدوحة تحضيراً لبطولة خليجي 24، والتي سيقص شريط مبارياتها بمواجهة المنتخب القطري يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة الافتتاحية والتي ستقام على ستاد خليفة الدولي بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يعول على الشباب في مواجهة قطر بافتتاح خليجي 24) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش يعول على الشباب في مواجهة قطر بافتتاح خليجي 24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).