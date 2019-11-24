محافظ المركزي السعودي: السيولة كبيرة جدا في النظام المصرفي

2019/11/24 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ البنك المركزي السعودي يوم الأحد إن القطاع المصرفي بالمملكة يتمتع بمستوى عال من السيولة، وذلك في الوقت الذي تُقرض فيه البنوك المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.

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