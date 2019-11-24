امريكا: مازلنا نأمل في اتفاق تجارة مع الصين هذا العام

2019/11/24 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام لكنه حذر من أن واشنطن لن تغض الطرف عما يحدث في هونج كونج.

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