بيان قريب لطلبة العراق في ساحة التحرير

2019/11/24 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس /بغدادقال مراسلنا في بغداد ،ان مئات الكراديس للطلبة ،وصلت الى ساحة التحرير والتجمهر قرب النصب استعدادا لالقاء بيان خاص بموقفهم من الحراك المستمر منذ مطلع اكتوبر ،تشرين اول .

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