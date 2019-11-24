التحالف الدولي ينفذ عملية عسكرية على مواقع لداعش في دير الزور السورية

2019/11/24 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي تنفيذ عملية ضد تنظيم داعش في مدينة دير الزور السورية.

وأكد التحالف الدولي في بيان، أن عملية دير الزور أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مقاتلي داعش، مشيرا الى مشاركة قوات خاصة من عدة دول في التحالف لتطهير مواقع في محافظة دير الزور.

وأضاف بيان التحالف، أن الخلايا الإرهابية النائمة لداعش تشكل تهديدا مستمرا في شمال شرقي سوريا، مبينا أن العملية هي جزء من الشراكة الدائمة في الحرب ضد داعش.

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