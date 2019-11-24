بالصورة.. حرق عجلة لقوات مكافحة الشغب قرب تقاطع العسكري وسط البصرة

2019/11/24 | 12:12

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد (24 تشرين الثاني 2019)، بأن عدداً من المتظاهرين قاموا بحرق عجلة تابعة لقوات مكافحة الشغب وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجين أحرقوا مركبة تابعة لقوات فض الشغب قرب تقاطع العسكري وسط البصرة".

وأضاف أن "محافظة البصرة شهدت سقوط عدد من الجرحى في قضاء الزبير وناحية أم قصر بالرصاص الحي".

وكان مصدر امني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن طلبة المدارس الثانوية أغلقوا بوابة مديرية تربية الزبير الخاصة بسيارات الموظفين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطلاب المتظاهرين من طلبة المدارس الثانوية أغلقوا بوابة مديرية تربية الزبير الخاصة بسيارات الموظفين، ومنعوا الموظفين الخروج من الدائرة".

يتبع .



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