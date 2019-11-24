المؤبد لمدير مصرف الرافدين في الأنبار وموظفين معه

2019/11/24 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، قراراً بالسجن المؤبد بحق مدير فرع مصرف الرافدين في محافظة الأنبار غربي العراق ومجموعة مو...

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