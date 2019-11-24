2019/11/24 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر السامرائي الكثير من العراقيين كان ينتظر شيئا ما من “المرجعية” في خطبة يوم الجمعة الماضية، ومعظم هذا الكثير كان وما يزال يعتقد أنها ستحسم الأمور بتلك الخطبة، بناء على...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع مَن تقف “مرجعية” النجف ولم تخشى زوال الحكم ؟!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع مَن تقف “مرجعية” النجف ولم تخشى زوال الحكم ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).