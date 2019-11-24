تظاهرة لمنتسبي الحشد الشعبي في بغداد

2019/11/24 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خرج العشرات من منتسبي الحشد الشعبي، اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية في العاصمة بغداد.

وقال مصدر لشفق نيوز ان "العشرات من منتسبي هيئة الحشد الشعبي تظاهروا امام مقر الهيئة الكائن في الجادرية صباح هذا اليوم".

واضاف المصدر ان "التظاهرة جاءت احتجاجاً على عدم استقبالهم للمفسوخة عقودهم والمفصولين".

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