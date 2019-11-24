حكومة كوردستان تجتمع مع الوفد العائد من بغداد

2019/11/24 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ اجتماع رئاسة حكومة اقليم كوردستان، مع الوفد الحكومي الذي زار العاصمة بغداد، يوم امس السبت، واجرى حوارات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

واجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني مع الوفد الحكومي لمناقشة نتائج مباحثات الوفد مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية حول ملفات النفط وحصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2020.

وتألف وفد اقليم كوردستان من وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب ووزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم.

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