الحكم بالسجن المؤبد لمدير مصرف الرافدين في الأنبار

2019/11/24 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الاحد، قرارا بالسجن المؤبد بحق مدير فرع مصرف الرافدين في الانبار ومجموعة موظفين معه وحجز أموالهم.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته، "الغد برس" أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مدير فرع مصرف الرافدين في الانبار ومجموعة موظفين معه".



موضحا انه "تم حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيدا لمصادرتها".

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